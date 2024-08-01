Губернатор Подмосковья провел совещание с правоохранителями на тему миграционной политики

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководством правоохранительного блока региона, в ходе которого участники обсудили обеспечение правопорядка и безопасности жителей, в том числе при подготовке к новому учебному году, и другие вопросы.

«Сегодня предлагаю обсудить темы, связанные с миграционной политикой, обеспечением безопасности, а также с регулированием, которое предусмотрено в федеральном законодательстве в сфере розничной торговли. Август пролетит очень быстро, сейчас мы — в преддверии старта нового учебного года. Ежегодно готовимся к нему в части обеспечения безопасности, поэтому все необходимые мероприятия должны быть реализованы вовремя», — сказал губернатор.

По его словам, выработанные предложения могут учесть в ходе подготовке поправок в миграционное законодательство. Так, например, в регионе установили требование строить склады, на которых будут работать мигранты, вместе с общежитиями.

В ходе совещания также подвели итоги работы многофункциональных миграционных центров «Одинцово» и «Подольск» за первое полугодие и обсудили нелегальные объекты торговли вдоль вылетных магистралей и на центральных улицах городов. Их планируют привести в надлежащее состояние либо демонтировать. На данный момент в Подмосковье насчитывается около 880 объектов торговли, которые планируют привести в порядок до конца 2024 года.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.