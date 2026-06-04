Губернатор Подмосковья провел встречу с гендиректором концерна «Калашников» на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с генеральным директором АО «Концерн «Калашников» Аланом Лушниковым и управляющим партнером ООО «Семаргл» (входит в концерн) Сергеем Терентьевым на полях ПМЭФ. Они обсудили возможность создания производства высокотехнологичной робототехники в Подмосковье.

«Роботизация — давно неотъемлемая часть производств, логистики и других сфер. Она позволяет работать быстрее, эффективнее, снимает с людей тяжелый рутинный труд. Запрос на это высокий, в Подмосковье открывается все больше предприятий, где процессы автоматизированы. И наша задача — максимально поддерживать такие проекты», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что инициатива компании и концерна представляют большой интерес для региона, поскольку это важный шаг к созданию собственных современных решений для развития экономики. Создание производства в сфере робототехники имеет значительный потенциал с точки зрения рынка. Автоматизированные склады и роботы-погрузчики, которые помогают быстрее обрабатывать грузы, могут потребоваться крупным складам и логистическим центрам региона.

Накануне «Калашников» уже открыл подобный уникальный завод по производству автоматизированных систем хранения, автоматизированных транспортных систем и промышленных роботов ООО «Семаргл» в Санкт-Петербурге, теперь компания планирует создать еще одну площадку в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.