Губернатор Подмосковья провел встречу с врип главы Раменского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Раменского округа Эдуардом Малышевым. В ходе нее они поговорили о подготовке системы ЖКХ к зимнему периоду, благоустройстве, капитальном ремонте и строительстве социальных объектов.

«Сегодня предлагаю обсудить те ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете. <…> Знаю, что вы используете формат выездных администраций. Расскажите о наиболее значимых проектах, и какие вопросы жители чаще всего ставят на встречах», — сказал губернатор.

Врип главы сообщил, что с мая 2024 года в округе провели 26 встреч. Так, например, по результатам встречи в Софьино по просьбам местных жителей решили сделать пристройку к Софьинской школе. В новом учебном году в округе открылась новая школа на улице Высоковольтной, а также обновленная «Софьинская средняя общеобразовательная школа» в поселке РАОС. Осенью завершат капремонт корпуса в Раменском колледже.

Помимо этого, до конца года в округе проведут ремонт терапевтического корпуса Раменской больницы и бывшего здания Раменского родильного дома, где откроют поликлинику. В Раменском также продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Махова с бассейном и залом для бадминтона, его введут в работу в первом квартале 2025 года.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду.

«В округе 95 котельных, все они полностью готовы, 324 километра тепловых сетей — готовность тоже 100%. В общей сложности у нас 1589 МКД — готовы 67%, 1059 паспортов подписано. К 15 октября планируется подготовить 100% МКД», — рассказал врип главы.

До конца 2024 году здесь заменят около 220 метров тепловых сетей от котельной «Рыболово». В ближайшее время — построят блочно-модульную котельную для «Доброго дома «Раменский» и газовую котельную для снабжения ЖК «Раменский». В ходе модернизации системы электроснабжения в округе заменили более 350 опор, 31 трансформатор, перетянули свыше 24 километров ЛЭП, расчистили от сухостойных деревьев 20 километров трасс, расположенных вдоль ЛЭП. Помимо этого, в муниципалитете совместно с ПАО «Россети Московский регион» реализуется проект по перекладке линий с шести на 10 тысяч вольт и заменой 57 трансформаторных подстанций от деревни Тимонино до деревни Островцы.

В округе этой осенью после благоустройства планируют открыть площадь Победы, обустройство Ильинского пруда и детского сквера на улице Коммунистической.

До 2027 года в Раменском планируют реализовать 47 крупных проектов на общую сумму 63,2 миллиарда рублей. Это позволит создать 11,8 тысячи новых рабочих мест. Помимо этого, в 2025 году здесь запустят государственный индустриальный парк.

В ходе разговора губернатор также напомнил, что на этой неделе состоятся выборы в местный Совет депутатов.

«У вас достаточно богатый, хороший опыт работы на муниципальном уровне в разном качестве. Вы знаете округ, тех, кто проживает там, встречаетесь с жителями. Я прошу вас и впредь это ставить в приоритет. В пятницу, субботу и воскресенье выборы в муниципальный Совет депутатов. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования вами, вашей командой будут реализованы, обеспечены», — заключил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.