Губернатор Подмосковья проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе

«В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос — это команда. Поэтому строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей. В Балашихе живет полмиллиона человек, округ постоянно растет, но, к сожалению, до сих пор здесь не было современной большой клиники. Эта больница станет базовой для всего юго-востока и востока Подмосковья. Благодаря новым трассам — М-12 и ЮЛА — она будет доступна жителям Люберец, Ленинского, Богородского, Орехово-Зуевского и других округов. Стройка идет хорошо, видим отличную организацию», - отметил губернатор.

Больница строится в микрорайоне Ольгино с 2024 года. В ее составе обустроят стационар на 1,1 тыс. коек и КДЦ на 300 посещений в смену. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 46%. Открытие учреждения запланировано на 2028 год.

Общая площадь комплекса составит 164 тыс. кв. м. Это 9-этажное здание с подземным паркингом и техническим этажом. Фасадные работы и остекление уже на финальной стадии. Внутри помещения готовят к чистовой отделке. На объекте ежедневно трудятся более 1 тыс. рабочих.

«По графику, к концу следующего года мы должны приступить к монтажу медицинского оборудования, а затем еще около 6 месяцев уйдет на пусконаладку. Здесь также появится вертолетная площадка для санитарной авиации. Кроме того, мы благоустроим прилегающую территорию — сделаем настоящий ландшафтный парк с зелеными насаждениями, удобными дорожками и зонами отдыха», — рассказал первый вице-президент компании-подрядчика Илья Демидов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/4

В больнице будут оказывать помощь по 26 профилям, откроют региональный сосудистый центр, отделения челюстно-лицевой, торакальной хирургии и офтальмологии. Врачи будут проводить сложнейшие операции на головном мозге при инсультах, малоинвазивные операции на легких, а также лечить тяжелые заболевания крови. Планируется обустроить 21 операционную.

Маршруты экстренных пациентов выстроят так, чтобы при подозрении на инфаркт или инсульт человек за считанные минуты попадал из приемного покоя в операционную. Также запустят специальный чат-бот, с помощью которого родственники смогут оперативно узнавать о состоянии здоровья пациентов.

В больнице будут работать более 3 тыс. специалистов, в том числе 700 высококвалифицированных врачей. Сюда переведут коллективы действующих отделений. Также активно ведется поиск новых кадров.

«Важно, что здесь создаются принципиально новые условия для пациентов: большинство палат будут одноместными, со своими душевыми и туалетами. Предусмотрены широкие светлые коридоры, удобные зоны ожидания, буфеты и кафе. Делается все, чтобы люди получали лучшую медицинскую помощь и при этом чувствовали себя, почти как дома», — отметила главный врач действующей Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Королеве. Открыть ее планируется осенью 2026 года.