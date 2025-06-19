Губернатор Подмосковья рассказал, какие контракты планируют подписать с китайскими партнерами на ПМЭФ
Воробьев: Подмосковье подписало контракты с китайскими партнерами на ПМЭФ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Подмосковье подписало соглашение по фармацевтике с партнерами из Китая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«В этот раз китайские партнеры подписали соглашение — это фармацевтика, все, что касается оборудования, анализаторов и реагентов. Передовая компания в мире, представлена в 160 странах», — сказал он.
Губернатор отметил, что в одном из областных индустриальных парков также разместится китайская компания по производству колесных дисков. По его словам, в индустриальные парки Московской области приходят надежные российские, в том числе молодые компании.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.