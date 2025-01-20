Губернатор Подмосковья рассказал о кадровых перестановках в правительстве

В Правительстве Московской области произошли кадровые перестановки. Об этом в ходе еженедельного совещания с региональным правительством и главами округов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, постоянным представителем губернатора в Московской областной Думе была назначена Светлана Березина. Воробьев поблагодарил Александра Горбылева, который ранее занимал этот пост, за активное участие в законодательной и нормотворческой работе.

«Были весьма сложные периоды. Особенно это касалось ковида, когда нужно было находить юридически значимые решения, при этом не сковывая сколько-нибудь значительно жизнь людей в нашем большом Подмосковье. Вы знаете, что традиционно мы часто вместе с депутатским корпусом, с нашей областной думой, являемся инициаторами законопроектов. Хочу поблагодарить Александра Анатольевича за работу», — сказал губернатор.

Березина до этого занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора Московской области — начальника управления взаимодействия с органами государственной власти и аналитического обеспечения законопроектной деятельности администрации губернатора. Воробьев подчеркнул, что она является «опытным человеком». Он выразил надежду, что им удастся реализовать все запланированные решения, в том числе по работе с федеральным правительством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.