Губернатор Подмосковья рассказал о комплексной цифровой услуге «Защитники Отечества»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «России 24» рассказал о комплексной цифровой услуге «Защитники Отечества», которая действует в Подмосковья для участников СВО и их семей.

Услугу запустили в сентябре 2025 года. В ее рамках по одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки.

«Мы видим статус семьи, военнослужащего, нам этого достаточно, чтобы посмотреть, какое количество льгот, выплат может получить семья или человек, который имеет удостоверение участника боевых действий. Нам не нужны лишние бумаги. Они безумно тяжело собираются», — сказал губернатор.

Он добавил, что некоторые услуги предоставляются в МФЦ без заявления, проактивно — к примеру, информация о многодетных матерях или жителях с определенными заболеваниями, которым требуются лекарства, уже оцифрована.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах использования ИИ в управлении.