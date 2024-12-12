Губернатор Подмосковья рассказал о первых победителях премии «Золотой пиксель»

В Подмосковье накануне наградили первых победителей премии «Золотой пиксель», среди которых оказались блогеры, контент-мейкеры, исполнители, военкоры и неравнодушные жители региона. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Задумывая конкурс, мы хотели поддержать тех, кто ярко и достоверно рассказывают о жизни в Подмосковье, о его городах, историческом и культурном наследии, красивых местах, о наших людях, патриотах, героях и ценностях», — написал губернатор.

По его словам, Денис Кулага из Химок одержал победу в номинации «Лучший военный корреспондент» с фильмом «Танки к бою», Станислав Бернвальд из Пушкино — в номинации «Лучший репортаж с передовой», его работа посвящена погибшему коллеге Борису Максудову. Кроме того, Илья Шадриков из Красногорска победил в номинации «Лучший социальный проект». Воробьев уточнил, что в общей сложности премию провели в 15 номинациях.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ».