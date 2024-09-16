Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

Подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону завершат в Подмосковье в октябре, в рамках этой работы в регионе также проводят модернизацию котельных и теплосетей. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«На особом внимании у нас сейчас ряд территорий, где реализуются концессионные соглашения — это городские округа Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Воскресенск. Важно в кратчайшие сроки завершить подготовку всех систем к осенне-зимнему периоду. Сегодня подробнее остановимся на подготовке МКД. Состояние инженерных систем, коммуникаций, теплоизоляция трубопроводов на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен — принципиально важно, чтобы тепло приходило в квартиры. Главам необходимо взять это на личный контроль, отработать все нарушения с управляющими компаниями и представить результат», — подчеркнул Воробьев.

В регионе насчитывается около 54 тысяч домов, половину из них в этом году затронула проактивная проверка. В их число вошли дома до пяти этажей, дома построенные до 1990 года, а также жилые строения, по которым поступало наибольшее количество обращений жителей. На особом контроле находятся более 8,6 тысячи домов. Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов отдельно остановился на подготовке домов в Подольске.

«В последние две недели в Подольске идет очень активная поставка материалов. На складах сейчас находится 80 тысяч погонных метров утеплителей труб, а вся протяженность труб в округе составляет 160 тысяч п. м. Это означает, что в ближайшем месяце половину из этого объема должны утеплить», — рассказал он.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, в свою очередь, сообщил, что в Подмосковье стартуют пробные топки на объектах теплоснабжения. По его словам, с 15 сентября все магистральные сети будут заполнены теплоносителем под давлением и находиться в таком состоянии непосредственно до запуска котельных.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.