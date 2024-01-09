Губернатор Подмосковья рассказал о помощи волонтеров жителям Климовска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о помощи волонтеров жителям Климовска, которые остались без отопления в результате аварии на частной котельной.

«Это молодые ребята разных возрастов, и школьники, и в колледже учатся. Они очень активно ходят, прежде всего, по категориям людей, которые живут одни. Таких 1207 человек в Климовске. Это очень скромные люди — имеется в виду наше старшее поколение. Ребята разговаривают, оказывают какие-то услуги — кому-то нужны медикаменты, где-то продукты питания», - рассказал глава региона.

Он отметил, что жителям предлагали на время заселиться в гостиницу, однако люди отказывались покидать свои квартиры — несмотря на отсутствие тепла в помещениях.

«Наша задача была обогреватель поставить, одеяло принести», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор поблагодарил всех специалистов, которые принимают участие в устранении последствий аварии в котельной.