Губернатор Подмосковья рассказал о проектах, реализованных в Узбекистане

В 2023 году «Щелково Агрохим» в городе Самарканд Узбекистана открыло подразделение по защите растений. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24» в ходе заседания Совета регионов России и Узбекистана.

По словам губернатора, этот завод позволяет полностью обеспечивать Узбекистан всеми необходимыми товарами и исключить зависимость от европейских стран.

«Вторая тема, которая у нас реализована, — это кадры. <…> Завод требует очень тесной интеграцией с наукой. И с самаркандским сельхозуниверситетом также заключено соглашение», — отметил Воробьев.

Кроме того, еще одним примером сотрудничества стран является ташкентское метро и вагоны, которые АО «Метровагонмаш» производит в Мытищах, добавил губернатор. Также началось сотрудничество по приобретению автобусов среднего класса для нужд Подмосковья в Самаркандской области. Это дополнительно к тому, что производится в Московской области, заключил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.