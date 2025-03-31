Губернатор Подмосковья рассказал о реализации проекта «Открытый стадион»

В Подмосковье продолжается реализация регионального проекта «Открытый стадион», в рамках которого все желающие могут бесплатно тренироваться на школьных спортивных площадках, когда там не проходят уроки. В 2025 году станут доступны еще 36 стадионов. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы запустили проект „Открытый стадион“ летом 2021 года, когда проанализировали загрузку школьных площадок и увидели, что в основном они работают днем, когда у детей идет физкультура. А вечером и особенно летом во время каникул стадионы свободны. При этом у нас в Подмосковье большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или на уличных тренажерах, погонять мяч. <…> Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться», — рассказал губернатор.

В регионе насчитывается около 600 школьных стадионов, к концу этого года жителям будут доступны более 500 из них. Все они соответствуют стандартам, ограждены забором от здания школы, имеют отдельные входы для жителей и для учащихся. По их периметру в целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения, в том числе подключенные к системе «Безопасный регион». За действиями на объекте наблюдают сотрудники охраны школ.

С начала года в регионе уже открылись два школьных стадиона — в поселке Нагорное под Мытищами на улице Полковника Романова и на улице Октября в Реутове. Остальные 34 — откроют до конца 2025-го.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.