Губернатор Подмосковья рассказал о реализации заключенных на полях ПМЭФ соглашениях

Подмосковье подпишет 37 соглашений о создании предприятий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в реализацию проектов вложат 175 миллиардов рублей. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире «Россия 24».

«Как правило, по предыдущей практике, восемь из 10 подписанных соглашений реализуются в срок. И мы очень надеемся, что такой темп сохранится», — сказал губернатор.

По его словам, новые производства планируют создавать с компаниями из Китая, Узбекистана, Белоруссии. Кроме того, присутствует и отечественный бизнес, добавил он. Воробьев уточнил, что китайские коллеги строят предприятия в среднем за год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.