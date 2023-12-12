Губернатор Подмосковья рассказал о решении проблемы с отоплением в Электростали

Проблемы с отоплением в Электростали должны быть решены в четверг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, местные жители остались без тепла из-за недобросовестного обслуживания котельной в Восточном районе, которая находится в частной собственности. Вопрос с отоплением сейчас решается вместе с правоохранительными органами.

«Сейчас мы перебросили аварийные бригады, создали оперативный штаб, составили дорожную карту работ — сегодня до 18 часов планируем выполнить врезку в пароводяной центральный тепловой пункт АО «Машиностроительный завод». <…> На эту минуту уже подготовили и опрессовали ранее неиспользуемый паропровод от котельной завода на котельную АО «ВКС», — рассказал губернатор.

Подача дополнительного пара повысит надежность работы котельной, указал Андрей Воробьев, в домах жителей станет теплее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что ситуация с отоплением в Электростали требует особого внимания.