Губернатор Подмосковья: ситуация с отоплением в Электростали требует особого внимания

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с сотрудниками правоохранительных органов ситуацию с отоплением в Электростали. Местные пожаловались на низкую температуру в домах, школах, детских садах, поликлиниках.

«Сегодня я хотел бы обсудить ситуацию, сложившуюся в Электростали с [Восточной] котельной, которая принадлежит частным лицам. <…> В прошедшие выходные был сбой, люди обратились с тревогой. Я направил в Электросталь вице-губернатора, чтобы провести все мероприятия по ремонту котельной. Ситуация требует особого внимания — мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфортное проживание жителей», — подчеркнул губернатор.

Областное правительство предпринимает все экстренные меры, направленные на возвращение тепла в социально важные помещения и дома. Помимо этого, в регионе создали оперативный штаб, привлекли дополнительных специалистов, работают аварийные бригады. Составлена дорожная карта ближайших мероприятий. Вице-губернатор Евгений Хромушин уточнил, что штаб провели ночью.

«Оперативные решения выработаны и до четверга с участием завода МСЗ, областных организаций МосАВС, ГУП КСМО и компании Глобус ситуация с отоплением у жителей должна быть решена», — добавил Хромушин.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.