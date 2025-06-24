Появилось жуткое видео, как неадекват ударил двухлетнего мальчика об пол в Шереметьево

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения из аэропорта Шереметьево, на которых видно, как неадекватный мужчина ударяет двухлетнего мальчика об пол. Жуткую видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, сначала стоит рядом с ничего не подозревающим ребенком, а потом резко берет его, переворачивает и со всей силы бросает на пол.

Люди, которые находились рядом, были ошеломлены. К мальчику спустя пару секунд подбежал мужчина, который взял его на руки и передал женщине. На кадрах ребенок практически не двигался. Неадекват же продолжил вести себя странно — после инцидент он сел на пол и начал кататься по нему.

Как пишет Mash, мужчиной, бросившим мальчика, оказался 31-летний гражданин Белоруссии. Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении него уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Предварительно, белорус находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан, но допросить его пока не могут.

Сейчас ребенок находится в коме в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника и черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что на Ямале врачи спасли ребенка, который едва не погиб от магнитов.