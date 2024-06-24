Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии пострадавшего в результате пожара во Фрязино
Фото: [Соцсети губернатора МО]
При пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино пострадал 34-летний мужчина, его доставили в реанимацию в больницу имени М. В. Гольца в тяжелом состоянии, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели — от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет», — добавил губернатор.
По его словам, на месте инцидента продолжают работать 16 бригад скорой помощи.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в результате пожара во Фрязино погибли два человека.