Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии пострадавшего в результате пожара во Фрязино

При пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино пострадал 34-летний мужчина, его доставили в реанимацию в больницу имени М. В. Гольца в тяжелом состоянии, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.