Губернатор Подмосковья рассказал о важности цифрового обмена в сфере бизнеса
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Трансформация и цифровой обмен имеют важное значение в сфере бизнеса, потому что это позволяет предпринимателям быстрее реализовать свой проект. Об этом в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета на тему: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он напомнил, что бизнесменам нужно проходить бюрократические согласования, получать разрешения на строительство и не только.
«У нас этим занимается один офис. Ты приходишь туда, и документы, выход на стройку ты получаешь за восемь месяцев. Все это происходит в цифре», — подчеркнул губернатор.
Воробьев отметил, что ранее для этого требовалось от трех лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.