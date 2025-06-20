Губернатор Подмосковья рассказал о запуске нового производства авиационных компонентов в регионе

«Очень важная тема. Любой, кто летит на самолете, должен быть уверен в том, что состояние, техобслуживание — оно в порядке. Наши ребята сегодня на 1,5 тыс. кв. м. занимаются этим в Домодедово. Они совершают экспансию. 20 тыс. кв. м. они построят в Ленинском городском округе и самые высокотехнологичные станки будут производить из специальных сплавов. У них большое количество заказов. Такое современное предприятие будет у нас», - сказал губернатор.