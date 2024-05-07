Губернатор Подмосковья рассказал об атмосфере в Большом Кремлевском дворце на инаугурации президента России

Атмосфера на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая проходит в Москве в Большом Кремлевском дворце, является праздничной и сплоченной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Многое, что мы делаем сегодня, завязано на законодательную, исполнительную власть, на наших активных, неравнодушных, известных людей, которые также здесь присутствуют», — сказал он.

Воробьев подчеркнул, что все присутствующие на церемонии люди являются одной большой командой, которая должна давать результат и оправдывать доверие жителей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Вячеслав Духин начнет курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье.