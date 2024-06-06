Губернатор Подмосковья рассказал об обстановке в секторе индивидуального жилищного строительства

Реализовывать индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье без государственной программы было бы крайне сложно, участие федеральных и региональных органов власти очень важно для ИЖС. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в эфире «Россия 24».

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем, порядка 10. <…> Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка, это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса. Там школа, там поликлиника», — сказал губернатор.

По его словам, проекты реализуют на территории около 100 гектаров, к ним также подводят инфраструктуру — дорогу, электричество, газ. Воробьев отметил, что программа догазификации очень важна для региона. Он уточнил, что Подмосковье является лидером в России по этому показателю.

Губернатор также напомнил, что регион растет, поэтому важно развивать социальную инфраструктуру и создавать рабочие места. Для этого, в том числе, налаживается взаимодействие с Москвой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.