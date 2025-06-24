Губернатор Подмосковья рассказал подробности о падении беспилотника в Красногорске

В Красногорске утром во вторник, 24 июня, упал беспилотник, жителей эвакуировали. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 5:20 утра все эвакуированные жители д. 1 по ул. Народного Ополчения начали возвращаться в свои квартиры. На время эвакуации был организован пункт временного размещения с питанием и дежурством врачей», — написал он.

По его словам, жильцам также предложили разместиться в гостинице. В результате атаки в доме выгорела квартира, расположенная на 17 этаже, а также были повреждены фасад и остекление балконов на 16 и 17 этажах. Губернатор подчеркнул, что гражданам помогут с восстановлением всех необходимых справок и документов.

Пострадавшим помогают врачи. Мужчина находится в больнице, беременная женщина — в перинатальном центре. По словам Воробьева, угрозы для нее и ребенка нет. Остальные граждане отказались от медицинской помощи. На месте ЧП дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи.

Глава округа Дмитрий Волков работает на месте, в ситуационном центре. Кроме того, на месте падения беспилотника работают криминалисты и сотрудники следственных органов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.