Губернатор Подмосковья: сегодня начинаем включать отопление в социальных учреждениях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале включения отопления в регионе. В первую очередь, тепло подадут на социальные объекты.

Глава региона напомнил, что 15 сентября в области запустили пробные топки. Они показали готовность систем. В Подмосковье более 2,7 тыс. котельных. За первую неделю были проверены 78% из них. Готовность еще 606 котельных проверят на текущей неделе. Также в области проверили новую инфраструктуру. В этом году строится и модернизируется более 500 объектов теплоснабжения.

«Теперь важно успеть подключить тепло до похолодания. По прогнозам, уже к концу недели днем будет около +10°, ночью — +3…+4°, а 27 сентября возможен снег. Поэтому сегодня начинаем запуск тепла в соцучреждениях, а с 29 сентября по 1 октября — начнем подачу в жилые дома», — сообщил губернатор.

Он добавил, что сейчас специалисты окончательно выравнивают давление в сетях и устраняют мелкие недочеты.

Ранее губернатор проверил ход строительства новой котельной в Солнечногорске.