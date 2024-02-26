Губернатор Подмосковья: сегодня в Дивизии им. Ф. Э. Дзержинского вспоминают героев

Сегодня в Дивизии им. Ф. Э. Дзержинского вспоминают героев — военнослужащих, которые погибли в ходе выполнения своего боевого долга. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Александр Потапов — офицер спецназа, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине. В августе 2022 года ВСУ открыли огонь по одному из жилых районов Изюма — Александр закрыл собой двух мирных жителей, а сам погиб», — напомнил губернатор.

Он уточнил, что его удостоили званием Героя России и посмертно наградили медалью «За отвагу». Кроме того, Орденами мужества посмертно наградили спецназовцев Леонида Махонина, Александра Кириллова и Евгения Дудина, которые попали под шквальный огонь противника и помогали раненым товарищам. Воробьев подчеркнул, что все они являются «примером мужества и стойкости».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.