Губернатор Подмосковья: семьям участников СВО важно оказывать максимальную поддержку

Семьям участников специальной военной операции из Подмосковья важно оказывать максимальную поддержку. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в ходе еженедельного совещания с правительством Московской области и главами округов.

«Тема важная, тема очень заметная. И я уверен, что коллеги, главы, депутаты, общественники, которые работают у себя в округах, понимают, насколько важно своевременно оказать максимальную поддержку, будь то выплаты, документы, какие-то отдельные просьбы. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе стараются найти время для встреч и общения с семьями участников СВО, чтобы знать об их возможных трудностях. Губернатор отметил, что одним из сложных вопросов является работа по поиску пропавших без вести.

Воробьев также выразил благодарность коллективу филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в регионе и его руководителю Ольге Ермаковой за то, что они проделывают большую работу по поддержке участников СВО и их семей.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.