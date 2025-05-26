Губернатор Подмосковья сообщил о смене глав Долгопрудного и Жуковского

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил новых глав Долгопрудного и Жуковского округов. Об этом он сообщил в ходе еженедельного совещания с правительством Московской области и главами округов.

Так, на пост главы Долгопрудного вместо Романа Истомина назначен Олег Сотник. До этого он занимался муниципальной работой в Мытищах и Серпухове. Губернатор в разговоре с ним подчеркнул важность коммуникации в вопросе успешного управления городом.

«Ключевое — это коммуникация. Я очень надеюсь, вы вместе с лидерами общественного мнения Долгопрудного разберетесь», — отметил Воробьев.

Он выразил надежду, что новый глава будет реализовывать эту компетенцию «грамотно и с полным пониманием ответственности».

Новым главой Жуковского стал Андроник Пак, до него на этом посту был Борис Аубакиров. Губернатор отметил, что ему нужно навести порядок и обеспечить дальнейшее развитие наукограда. В частности, по вопросам развития аэропорта Жуковский и реализации мероприятий по федеральной программе «М5 Урал». Кроме того, в округе есть планы по реализации двух индустриальных парков.

«Там, где мы видим выстроенную коммуникацию, это дает заметные результаты и для жителей, и для дальнейшего развития предприятий», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.