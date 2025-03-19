Губернатор Подмосковья: третья очередь строительства «Есипово» стартовала в Солнечногорске

В Солнечногорске начинаются работы в рамках третьей очереди возведения индустриального парка «Есипово». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приступаем к строительству третьей очереди государственного индустриального парка „Есипово“ в Солнечногорске — площадь парка станет больше на 31 га», — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что расширение парка необходимо, так как первые две очереди уже полностью заполнены.

До конца года здесь будут проложены инженерные коммуникации и возведены дороги с развязками.

После ввода третьей очереди на территории объекта будет создано свыше 2,5 тыс. рабочих мест. В запуск проекта будет инвестировано 1,4 млрд руб. Потенциальные резиденты для новой территории уже определены.

Ранее глава региона сообщил о планах по созданию в области новой ОЭЗ. Она появится на территории Серпухова.