Губернатор Подмосковья: ученики Физтех-лицея имени Капицы завоевали Гран-при на Международной олимпиаде
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Подмосковные ученики из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы завоевали Гран-при на Международной научной физической олимпиаде, которая прошла в Ханты-Мансийске, они выступили в составе Сборной России. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса. Ребята уже показывали хорошие результаты. <…> Парни, мы вами гордимся, только вперед!», — написал губернатор.
Он уточнил, что ребята являются победителями Всероссийской олимпиады школьников по физике и серебряными медалистами Азиатской олимпиады по физике. Помимо этого, Максим Черноус стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.