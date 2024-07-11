Губернатор Подмосковья: ученики Физтех-лицея имени Капицы завоевали Гран-при на Международной олимпиаде

Подмосковные ученики из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы завоевали Гран-при на Международной научной физической олимпиаде, которая прошла в Ханты-Мансийске, они выступили в составе Сборной России. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.