Губернатор Подмосковья указал на важность проведения форума о трендах долголетия
Андрей Воробьев подчеркнул важность проведения форума о трендах долголетия
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Проведение форумов и конференций о трендах здорового долголетия играет важную роль, они направлены на то, чтобы после них участники чувствовали изменения в том, что обсуждается для достижения цели. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
«Уже было сказано, я хочу это подчеркнуть, что наш президент [президент России Владимир Путин] всегда власти говорит о том, что надо искать способы заботиться, создавать условия, чтобы человек жил долго, человек жил счастливо», — сказал Воробьев.
По его словам, это и постарались сделать в Подмосковье совместно с федеральным центром.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».