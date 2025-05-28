Губернатор Подмосковья указал на важность проведения форума о трендах долголетия

Проведение форумов и конференций о трендах здорового долголетия играет важную роль, они направлены на то, чтобы после них участники чувствовали изменения в том, что обсуждается для достижения цели. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».