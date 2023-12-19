Губернатор Подмосковья указал на важность слаженной работы в преддверии праздников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами городских округов обратил внимание на важность слаженной работы в преддверии новогодних праздников.

Андрей Воробьев подчеркнул, что особая нагрузка в этот период ложится на службы, которые следят за чистотой и порядком в регионе. Он также выразил уверенность, что новогодние праздники в Московской области пройдут на достойном уровне. Слова губернатора приводит РИАМО.

«Все, что касается уборки, все, что касается безопасности, очевидно, высокая активность наших жителей и на природе, и во дворах. Поэтому я очень надеюсь, что каждый себя проявит и не будет стоять в стороне», — сказал Андрей Воробьев на совещании.

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