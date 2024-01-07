Губернатор Подмосковья: в Климовске нужно развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло

В Климовске, где ранее произошла авария в частной котельной, продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. В течение ближайших часов отопление появится еще в 44 домах. Таким образом, тепло появится уже в 90% домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел еще один оперативный штаб. Он отметил, что в подъездах не работает часть стояков. В планах — проведение встречи с управдомами, в ходе которой еще раз будут определены адреса и ход необходимых работ.

«Хочу поблагодарить наши правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту, и у нас не было срывов. (…) И еще один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект», - добавил Воробьев.

Сейчас главной задачей является развоздушивание квартир, в которых еще не появилось отопление. Работа была осложнена замерзанием трассы на ряде участков — местами пришлось ее демонтировать и прокладывать заново.

Сейчас к отоплению подключают дома №11/2, №13 и №15 на Заводской улице, а также дома №10/6, №12 и №14/7 на улице Дмитрия Холодова. Близятся к завершению работы на теплотрассе на Проспекте 50-летия Октября. Это позволит подключить еще три дома — №8/5 на улице Дмитрия Холодова, №9/1 на Заводской и №3 на Проспекте 50-летия Октября.

«На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном — 58,7. Наши специалисты считают, что это оптимальный режим», - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в котельной запустили в работу второй котел.