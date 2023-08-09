Губернатор Подмосковья: в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадало более 30 человек

В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадал тридцать один человек. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона сейчас находится на месте взрыва. По его данным, трое пострадавших получили тяжелые ранения. Они сейчас находятся в реанимации. Еще двенадцать человек были направлены в травмпункт.

«Всего в больницу доставлены девятнадцать человек, им оказывается необходимая помощь», — сообщил Андрей Воробьев.

Взрыв на территории завода произошел в среду днем. По данным губернатора, ЧП случилось в небольшом металлическом ангаре, который арендовала частная фирма.

На месте сейчас работают экстренные службы, в том числе медики. Сотрудников завода и ближайший детский сад эвакуировали в целях безопасности.