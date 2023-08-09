Губернатор Подмосковья: версия об атаке БПЛА в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Версия об атаке БПЛА в Сергиевом Посаде оперативными службами на данный момент не подтверждается, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», — сказал глава Московской области.

Андрей Воробьев добавил, что за медицинской помощью после ЧП обратились свыше пятидесяти человек.

По последним данным, из-за взрыва на территории Загорского оптико-механического завода пострадали не менее сорока пяти человек. Шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.