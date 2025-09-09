Губернатор Подмосковья: ветерану Николаю Рысеву исполнилось 99 лет

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Электростали Николай Рысев 9 сентября отмечает день рождения. Ему исполнилось 99 лет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«От всей души желаю Николаю Ивановичу крепкого здоровья, заботы близких и бодрости духа», - поздравил глава региона именинника.

По словам Воробьева, Рысев ушел на фронт в 1943-м. После войны трудился преподавателем в НИЯИ МИФИ.

Ветерану были вручены Ордена Отечественной войны первой и второй степеней, а также медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За Трудовую доблесть».

