Губернатор Подмосковья вошел в обновленный состав президиума Госсовета России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в обновленный состав президиума Госсовета России. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Как напомнили в министерстве, Госсовет — это конституционный госорган, который необходим для согласованной работы органов власти и определения ключевых направлений внутренней и внешней политики.

Ранее глава Подмосковья принял участие в расширенном заседании Президиума Арбитражного суда области. В его рамках были подведены итоги работы за прошлый год.