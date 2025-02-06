Губернатор Подмосковья вошел в обновленный состав президиума Госсовета России
Андрей Воробьев вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в обновленный состав президиума Госсовета России. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.
Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Как напомнили в министерстве, Госсовет — это конституционный госорган, который необходим для согласованной работы органов власти и определения ключевых направлений внутренней и внешней политики.
Ранее глава Подмосковья принял участие в расширенном заседании Президиума Арбитражного суда области. В его рамках были подведены итоги работы за прошлый год.