Самойлова сохранила требования по иску к Джигану об ограничении родительских прав

Оксана подала заявление в сентябре. Она просит оставить четверых детей с ней, а бывшего супруга ограничить в родительских правах на полгода. В этот период Джиган сможет видеться с тремя дочками и сыном только с согласия экс-жены и при условии, что будет трезвым.

Ирина Кузнецова и Марина Дубровская, адвокаты Самойловой, подтвердили, что все ранее заявленные требования остаются в силе. При этом Самойлова добивается именно ограничения, а не полного лишения родительских прав.

«Мы понимаем, что Оксана надеется, что, возможно, Джигана можно будет потом восстановить в родительских правах», — отметила Дубровская.

Напомним, звезда соцсетей подала иск в конце сентября. Поводом стал громкий скандал: в ночь с 3 на 4 июля Джиган устроил стрельбу в загородном доме в Подмосковье и угрожал персоналу. В этот момент в доме находились дети.

Ранее отец рэпера Джигана прокомментировал инцидент с сыном.