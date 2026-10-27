Самойлова сохранила требования по иску к Джигану об ограничении родительских прав
Super.ru: адвокаты Оксаны Самойловой сохранили требования против Джигана
Фото: [соцсети]
Суд начал рассматривать иск 38-летней Оксаны Самойловой об ограничении родительских прав бывшего мужа — 41-летнего рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, сообщает Super.
Оксана подала заявление в сентябре. Она просит оставить четверых детей с ней, а бывшего супруга ограничить в родительских правах на полгода. В этот период Джиган сможет видеться с тремя дочками и сыном только с согласия экс-жены и при условии, что будет трезвым.
Ирина Кузнецова и Марина Дубровская, адвокаты Самойловой, подтвердили, что все ранее заявленные требования остаются в силе. При этом Самойлова добивается именно ограничения, а не полного лишения родительских прав.
«Мы понимаем, что Оксана надеется, что, возможно, Джигана можно будет потом восстановить в родительских правах», — отметила Дубровская.
Напомним, звезда соцсетей подала иск в конце сентября. Поводом стал громкий скандал: в ночь с 3 на 4 июля Джиган устроил стрельбу в загородном доме в Подмосковье и угрожал персоналу. В этот момент в доме находились дети.
Ранее отец рэпера Джигана прокомментировал инцидент с сыном.