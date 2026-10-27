Создание равных возможностей для обучающихся с ОВЗ обсудили в Московской области

Создание равных возможностей для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обсудили в Подмосковье в рамках семинара «Разные маршруты — равные возможности: школа для развития каждого». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие прошло в школе «Абсолют». В нем приняли участие 75 директоров и заместителей директоров школ региона, а также коррекционных педагогов.

Участники обсудили взаимодействие педагогов и специалистов, поддержку индивидуальных образовательных маршрутов, международные тенденции в инклюзивном образовании.

Также гостям представили практики дополнительного образования и профессионального обучения и работу медиацентра, рассказали об адаптированных олимпиадах и актуальных подходах к сопровождению обучающихся с разными нарушениями.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания современных профессиональных колледжей.