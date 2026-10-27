Благоустройство провели уже в 410 дворах Подмосковья

В Московской области благоустроили более 400 дворов

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В Подмосковье благоустроили 410 дворов из 419 запланированных на текущий год. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«На сегодняшний день выполнено 98% от общего плана. Еще девять дворов находятся в активной стадии ремонта», — говорится в сообщении ведомства.

Благоустройство проводится в рамках программы «Чистый регион». Во дворах обновляют асфальтовое покрытие, проводят озеленение, обустраивают парковочные места, устанавливают скамейки и урны.

Работа по обновлению территорий ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о благоустройстве общественных пространств в регионе.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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