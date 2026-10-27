Благоустройство провели уже в 410 дворах Подмосковья
В Московской области благоустроили более 400 дворов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье благоустроили 410 дворов из 419 запланированных на текущий год. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На сегодняшний день выполнено 98% от общего плана. Еще девять дворов находятся в активной стадии ремонта», — говорится в сообщении ведомства.
Благоустройство проводится в рамках программы «Чистый регион». Во дворах обновляют асфальтовое покрытие, проводят озеленение, обустраивают парковочные места, устанавливают скамейки и урны.
Работа по обновлению территорий ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о благоустройстве общественных пространств в регионе.