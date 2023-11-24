Губернатор Подмосковья вручил государственные и областные награды многодетным семьям

«Область растет, сейчас уже более 108 тысяч семей, а в 2014-м было 14 тысяч. Сложно воспитать и одного ребенка, а здесь сегодня присутствуют семьи, у которых 12, 9, 7 детей. Хочу поблагодарить и поздравить вас», - обратился глава региона к семьям.

Он напомнил, что в области более 10 лет реализуется программа поддержки многодетных семей.

«Начали выдавать сертификаты тем, у кого 7 и более детей, а еще семьям с тройняшками и даже четверняшками. За это время новое жилье купили уже более 260 семей», - рассказал губернатор.

Ордена «Родительская слава» получили Галина и Андрей Зозуля из Орехово-Зуево, у которых 12 детей, Надежда и Алексей Козловы из Ликино-Дулево, которые воспитывают 7 детей, а также Татьяна и Андрей Никитины из Протвино — у них 9 детей.

Медали ордена «Родительская слава» получили Юлия и Максим Мусихины из Королева, воспитывающие 8 детей, Наталья и Валерий Ломакины из Раменского, у которых 5 детей, а также Марина и Роман Буйновы из Чехова — у них четверо детей. Подмосковный знак «Материнская слава» получила Мария Тряпкина из Серпухова. У нее пять детей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева и Минобороны РФ для жительниц, чьи сыновья участвуют в СВО, был организован телемост с бойцами.