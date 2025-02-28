Губернатор Подмосковья вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС

«Мы гордимся вами, знаем о том, что каждый из вас совершил. Именно поэтому президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий присвоил вам эти ордена и медали. Но мне кажется, самая высокая, самая заслуженная награда — это признание ваших близких. И, конечно, то, ради чего мы все вместе работаем — наша Победа», - обратился губернатор к участникам церемонии.

Глава региона отметил важность поддержки семьи и близких людей. Он напомнил, что в округах Подмосковья есть группы активистов, которые поддерживают участников СВО и членов их семей.

«Со своей стороны мы стараемся уделять внимание тем, кто сейчас на передовой, а также их семьям здесь. Внимания много не бывает. Ни годы, ни расстояния не должны нарушить это наше взаимопонимание, братство», - заключил он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

В рамках церемонии офицеру группы барражирующих боеприпасов Денису, командиру отделения Антону, командиру роты Алексею, а также Илье, который служит в медицинском взводе, были присвоены Ордена Мужества.

Медали «За отвагу» вручили командиру группы подразделения БПЛА Сергею, стрелку-санитару Антону, командующему подразделением Антону, а также бойцу Дмитрию, который отбил атаку диверсионно-разведывательной группы и лично уничтожил троих противников. Кроме того, медали «За храбрость» получили добровольцы Александр и Антон.

Ранее губернатор вручил награды военнослужащим, спасателям, врачам и правоохранителям в рамках празднования Дня защитника Отечества.