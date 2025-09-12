Губернатор Подмосковья вручил награды сотрудникам клиники «Медицина» в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Химки вручил награды сотрудникам клиники «Медицина». В 2021 году в составе учреждения заработал Институт ядерной медицины.

«Сегодня мы приехали в Центр ядерной медицины в Химки, чтобы поздравить Григория Ефимовича (Ройтберга, президента АО «Медицина»), всю его команду, которую он очень ценит, с 35-летием. Каждый раз, когда мы встречаемся, разговор посвящен развитию, поиску и внедрению новых технологий, помощи людям. Один из проектов АО «Медицина» реализован у нас в Подмосковье. Он современный, востребованный. За эти четыре с небольшим года 70 тыс. человек получили здесь помощь», — сказал губернатор.

Большинство пациентов учреждения — жители Подмосковья. Около 90% услуг жители региона могут получить по ОМС. В числе врачей есть специалисты из Московской области.

«Мы всеми вами очень дорожим. Я хочу пожелать дальнейшего процветания. Спасибо, что не устаете искать, внедрять, приглашать самых одаренных врачей, специалистов, менеджеров в медицинском деле. Это очень важно», — обратился Воробьев к медикам.

За прошлый год медпомощь в рамках ОМС в Институте получили около 27 тыс. человек, за семь месяцев текущего года — еще порядка 13 тыс. Также сотрудники проводят телемедицинские консультации.

«Для нас большая честь принимать у себя губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Институт ядерной медицины был создан, чтобы стать важной частью системы здравоохранения Подмосковья. Наша главная задача — сделать передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, такие как ПЭТ/КТ и радионуклидная терапия, доступными для каждого жителя региона по полису ОМС», — отметил президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

На базе Института работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радиотерапии, радионуклидной терапии, а также циклотронно-радиохимический комплекс, где производят препараты для диагностики и лечения онкозаболеваний. Помимо этого, Институт является клинической базой кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины ИНОПР РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

В числе получивших благодарность губернатора — руководитель циклотронно-радиохимического комплекса циклотронно-радиохимической лаборатории Егор Рыбаков и заведующая отделением радионуклидной терапии, радиолог Светлана Кот.

