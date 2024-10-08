Губернатор Подмосковья вручил ордена и медали бойцам подразделений БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил бойцам подразделения БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны) ордена и медали за их мужество и патриотизм. Вручение государственных наград состоялось по поручению президента России Владимира Путина.

«Добровольческие отряды БАРС созданы из настоящих патриотов, которые с самого начала спецоперации, подписав контракты, вместе со своими бывшими сослуживцами отправились защищать страну. Президент высоко ценит героические поступки, которые каждый из вас соверши. Я также хочу поприветствовать членов ваших семей, которые находятся здесь — вижу, что вы пришли и с детьми, и с супругами. Мы стараемся в каждом городе Московской области уделять внимание родным и близким тех, кто сегодня на передовой», — отметил Воробьев.

Так, например, Орден «Мужества» получил командир отделения, сержант Сергей, который в составе разведывательного дозора в зоне специальной военной операции получил задание произвести разведку боем, удержать позицию и корректировать огонь артиллерии по укрепрайону противника. Он получил тяжелое ранение, однако, выполнил поставленную задачу.

«Я считаю, что этот Орден — не мой личный, а всех ребят из моего подразделения, которое насмерть стояло на рубеже, не сдало ни одной пяди нашей земли. Это награда тех, кто отдал свою жизнь за свободу России», — сказал Сергей.

Помимо этого, медали «За отвагу» получили командир Александр, ефрейтор Олег, матрос Илья, медаль «За храбрость» I степени — старшина Александр, медали «За храбрость» II степени — шесть бойцов и так далее.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.