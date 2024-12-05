Губернатор Подмосковья встретился с героями СВО и волонтерами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев годовщину начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву и в День добровольца (волонтера) пообщался с героями специальной военной операции активистами, вместе с которыми он возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Мы часто встречаемся с бойцами, и каждый разговор с ними — про настоящую любовь к родине, бесстрашие и решительность», — сказал губернатор.

Так, он встретился с Ильей, который ушел в зону СВО добровольцем. Губернатор уже виделся с ним в марте 2023 года, когда он пообщался со школьниками Климовска. Недавно военного выписали из госпиталя, теперь он изучает FPV-дроны и планирует продолжить выполнять боевые задачи.

Еще один участник встречи — лейтенант Константин, который командовал взводом на подступах к одному из освобождаемых поселков и получил тяжелое ранение. Теперь он работает с призывниками и проводит уроки мужества в школах. Кроме того, Воробьев пообщался с замкомандира «Русских витязей», майором Сергеем и бойцом спецназа Росгвардии Львом.

Среди волонтеров были Татьяна Алиходжина — мать шестерых детей, которая руководит благотворительным фондом «Сердце Героя», Анна Прибылова — координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Химках, Ольга Ржавцева из Звенигорода.

«Сегодня в России празднуют день добровольца. У нас в Подмосковье большое волонтерское движение, спасибо за вашу неоценимую помощь людям!», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.