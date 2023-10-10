Губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи со смертью главы Подольска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова. Об этом Воробьев написал в своих соцсетях.

«Сегодня не стало нашего коллеги, главы Подольска Дмитрия Жарикова. Молодой, ответственный, с чутким сердцем. Мои глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава Подмосковья.

Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни, у него остались жена и ребенок. По неофициальной информации, у него оторвался тромб.