Губернатор Подмосковья выступил с приветственным словом на своем традиционном обращении по итогам года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с приветственным словом на своем традиционном обращении по итогам года и поприветствовал слушателей мероприятия под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост».

«Добрый день, дорогие жители, дорогие, уважаемые коллеги, присутствующие в зале, наши герои, ветераны, главы муниципалитетов, члены правительства, наши активные жители, граждане, все, кто участвуют в жизни нашей страны и нашего Подмосковья. Рад всех приветствовать. Традиционно мы проводим Высший совет в конце года, чтобы проанализировать результаты работы команды», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что 2024 год стал особенным для России, потому что в этом году состоялись выборы президента. После этого были утверждены указы, которые предполагают работу над семью национальными целями и 20 национальными проектами. Воробьев напомнил, что при участии президента происходят все масштабные, стратегические перемены.

Он отметил, что на президентских выборах впервые приняли участие 6,2 млн избирателей, явка составила более 77%. Свой голос за президента Владимира Путина отдали более 1,5 млн жителей Подмосковья. Воробьев подчеркнул, что это говорит о высоком доверии к нему.

Губернатор добавил, что жители региона замечают происходящие в Подмосковье перемены. Они, прежде всего, касаются качества их жизни, институтов, которые раскрывают потенциал в образовании, спорте, культуре, а также комфорта и безопасности парки, развития экономики, эффективной трансформации.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.