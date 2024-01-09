Губернатор Подмосковья: взаимопонимание важно для решения проблем, аналогичных аварии на котельной Климовска
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Спрогнозировать возможность повторения аварии, аналогичной той, что произошла на частной котельной Климовска, сложно, потому что жизненные обстоятельства бывают разные. Об этом в эфире «России 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Здесь мне кажется важно другое — чтобы в тяжелый, сложный момент находить взаимопонимание и объединяться, консолидироваться. И это очень ценно», — подчеркнул губернатор.
По его словам, возможность объединения важна для решения всех проблем, которые могут возникнуть.
Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.