Губернатор Подмосковья: за июнь от жителей поступило 159 тысяч обращений

По итогам прошлого месяца от жителей области поступило 159 тысяч обращений на почту губернатора, сайт «Добродел» и в соцсети. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев по итогам прямого эфира.

«Ключевые темы – уборка дворов и вывоз мусора. Также в топе дороги и благоустройство», - сообщил губернатор.

Он рассказал о некоторых обращениях. Так, в Истре в следующем месяце появится тротуар в деревне Крючково, а в Чехове – остановочный павильон «Дачная». В Мытищах приведут в порядок лестницу подземного перехода на станции «Строитель». Работы уже стартовали.

В микрорайоне Южный в Домодедово появится новый МРТ, в ФАПе в Барабаново под Каширой будет работать новый фельдшер. В Пушкино и Ивантеевке в 2024 году отремонтируют поликлиники. В Ступино в субботу откроется после обновления Центральный парк.

«Во время эфира много сообщений пришло в комментарии, все видим, на все обязательно ответим», - заключил глава региона.

Ранее губернатор отметил важность оперативного реагирования на обращения жителей.