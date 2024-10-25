Губернатор Подмосковья заложил первый камень в основание индустриального парка «Ленинский»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и гендиректор «Ростатома» Алексей Лихачев заложили первый камень в основание будущего государственного индустриального парка «Ленинский», первую очередь проекта запустят в декабре 2025 года. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо президенту [России Владимиру Путину], федеральному правительству и Минпромторгу за поддержку проектов. Отдельная благодарность одному из наших ключевых партнеров — госкорпорации «Росатом», которая станет резидентом «Ленинского», что выбрали Подмосковье для размещения вашего производства электронно-компонентной базы», — написал он.

По его словам, полностью проект запустят в 2027 году, это позволит создать в регионе 5,1 тысячи рабочих мест. В новом индустриальном парке также построят колледж для подготовки кадров, гостиницу, обустроят зеленые зоны и площадки для отдыха, создадут магазины и кафе, МФЦ, аптеки и спортплощадки.

Воробьев напомнил, что в Подмосковье насчитывается 70 индустриальных парков. В регионе также действует формат «Лайт индастриал», который позволяет запустить производство всего за три месяца. Помимо этого, для резидентов действует промышленная ипотека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.