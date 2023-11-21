Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово под Солнечногорском. Она обеспечит теплом 1,1 тысячи жителей и социально значимые объекты.

«Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную. Таких мы введем девять за два года — и в Поварово, и в Ложках, и сейчас в Майдарово, какие-то уже работают», - сказал губернатор.

Он отметил, что обновление котельных в муниципалитете проводится в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московской области». Проведение мероприятий улучшит ситуацию с отоплением и ГВС для 200 тысяч жителей.

«Стараемся, чтобы жалоб было меньше. Спасибо, что замечаете, нам важно, что вы говорите. Человек, который живет на территории, лучше знает, что самое горящее, самое проблемное», - отметил глава региона.

По словам Воробьева, до конца года в муниципалитете введут четыре новые блочно-модульные котельные — в Алабушево, Радумле, Ожогино и Поварово, а также модернизированную котельную в Ложках. Кроме того, реконструируют теплосети в Солнечногорске, Менделеево, Радумле.

В Поварово модернизировали теплосети в микрорайоне Поваровка и в районе Опытного завода. В Менделеево построили шестикилометровый байпас для обеспечения жителей теплом, пока старые трубы меняют на новые.

В следующем году в муниципалитете планируется модернизировать котельные в Стрелино, Чашниково, Менделеево. Также введут четыре новые котельные в Солнечногорске, Соколово и Пешках. Помимо этого, реконструируют теплосети от котельной в Солнечногорске, построят теплогенерирующую установку в Кривцово.

В рамках встречи жители деревень Ложки и Пешки рассказали, что в населенных пунктах часто происходят перебои с электроснабжением. По словам главы Минэнерго Подмосковья Александра Самарина, компания «Россети» обновляет электросети в Солнечногорске, из-за чего могут происходить отключения. Работы будут завершены до конца года.

«К сожалению, сети в небольших населенных пунктах безнадежно устарели. Трансформаторов таких уже не производят. Мы модернизируем систему, что, естественно, предполагает временные неудобства», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Воробьев в рамках рабочей поездки в Солнечногорск навестил участников СВО в местном реабилитационном центре.