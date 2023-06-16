Губернатор Подмосковья: завод по производству гофроупаковки и бумаги возведут на территории ОЭЗ «Кашира»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ООО «Л-ПАК Кашира» Петр Каранчук подписали соглашение о создании завода по производству гофроупаковки и бумагодельной машины возведут на территории ОЭЗ «Кашира», первые введут в 2025 году. Машину запустят еще через два года.

«Компания «Л-ПАК» планирует уже через год запустить первую очередь завода в Кашире и обеспечить работой более 800 жителей Подмосковья. Это известный изготовитель гофрокартона, надежный инвестор. Для нас особенно важно, что производство будет практически безотходным, экологичным», — сказал глава региона.

В линейке продукции компании есть трехслойный и пятислойный гофрокартон и весь спектр изделий из него. Кроме того, в ассортимент входят микрогофрокартон, крупногабаритную тару и «бесконечный» гофрокартон.

«Превращая бумажное сырье в новый продукт, мы следуем целям устойчивого развития, основанного на принципах заботы об окружающей среде, человеке и обществе. В Кашире мы планируем выйти на мощность — 60 миллионов квадратных метров гофрокартона и изделий из него в месяц», — сказал Петр Каранчук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Ступино построят завод по производству газобетонных блоков.